Elazığ\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Kovancılar yolu Tepebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 34 EB 8230 plakalı Volkswagen marka otomobil ile E.A. idaresindeki 44 FJ 890 plakalı araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ