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Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı ve 4 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı
16.01.2024 - 16:17,
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Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Kovancılar yolu Tepebağ köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 34 EB 8230 plakalı Volkswagen marka otomobil ile E.A. idaresindeki 44 FJ 890 plakalı araç çarpıştı. Kazada 4 kişi hafif yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazası: 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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