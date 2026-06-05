Elazığ\'da Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 31 ADZ 934 ile 23 BT 200 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerine kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ