Elazığ\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Doğukent Mahallesi Bahaeddin Ögel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 ADM 732 plakalı otomobil ile 23 ADP 256 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki fakrlı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ