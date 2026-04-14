Elazığ\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Akıncı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 23 AFS 839 plakalı otomobil ile 23 ACB 812 plakalı pikap çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ