Elazığ'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir anda sağ şeride geçti. O sırada seyir halindeki hafif ticari aracın çarpması ile otomobil kaldırıma çıktı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Elazığ'da Trafik Kazası Kamerada - Son Dakika
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