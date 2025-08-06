Elazığ\'da Trafik Kazası Kamerada

Elazığ'da hafif ticari araç ve otomobilin çarpışması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Abdullapaşa Mahallesi Saray Bosna Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir anda sağ şeride geçti. O sırada seyir halindeki hafif ticari aracın çarpması ile otomobil kaldırıma çıktı. Yaralananın olmadığı maddi hasarlı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. - ELAZIĞ