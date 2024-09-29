Elazığ'da Trafik Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Elazığ'da karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi, otomobilin çarpması hayatını kaybetti.

Kaza, Bingöl- Muş karayolu Simani Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl Üniversitesi Coğrafya Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Evin Özel, kaldığı Pir Ali Bey Kız Öğrenci Yurdu'ndan çıkıp, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada Özel'e Y.E. yönetimindeki 01 AJ 114 plakalı otomobil çarptı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Özel, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsünün ise gözaltına alındığı bildirildi. - ELAZIĞ