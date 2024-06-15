Elazığ'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

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Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Elazığ- Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil ile pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile otomobil yoldan savruldu. Kazayı gören diğer sürücülerine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ