Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, başka bir trafik kazasında öldü - Son Dakika
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Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, başka bir trafik kazasında öldü

Elazığ\'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, başka bir trafik kazasında öldü

Elazığ'da yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlunun, önceki gün yine trafik kazasında ölen köylülerinin taziyesine gitmek için yola çıktıkları belirlendi. İki ayrı kazada toplamda 3 kişi hayatını kaybetti.

25.05.2024 12:10
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Elazığ'da hayatını kaybeden anne ve oğlunun, önceki gün yine trafik kazasında ölen köylülerinin taziyesine giderken kaza geçirdiği öğrenildi.

Olay dün, Elazığ- Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Çapkur idaresindeki 23 BF 474 plakalı otomobil ile E.N.G. yönetimindeki 23 BS 905 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu E.N.G. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 90 yaşındaki Hanım Çapkur olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere morga nakledildi. Kazanın ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Zeki Çapkur da burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Köylülerinin taziyesine giderken can verdiler
Öte yandan, geçtiğimiz Çarşamba günü Sivas Gürün-Pınarbaşı karayolunda E.K. idaresindeki 23 DD 822 plakalı kamyonet arızalandı. Sürücüsünün yol kenarında park ettiği kamyonetle ilgilenen yolcu Ömer Duruk, karşı şeritte ilerleyen yabancı uyruklu A.Ğ. idaresindeki 79 T 0168 plakalı ticari taksinin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Elazığ'daki kazada hayatını kaybeden Hanım Çapkur ile oğlu Zeki Çapkur'un, bu kazada hayatını kaybeden köylüleri Ömer Duruk'un Sürsürü Mahallesi'nde bulunan taziyesine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.
Her iki kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu, başka bir trafik kazasında öldü - Son Dakika

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