Elazığ\'da Trafikte Makas Atan Sürücü Kamerada

Elazığ'da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü kameraya yansıdı.
Olay, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte makas atarak ilerleyen otomobil trafiği tehlikeye attı. Kendisinin ve diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir başka aracın kamerasına anbean yansıdı. - ELAZIĞ
