Elazığ'da traktör ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

3.Sayfa

Evi terk eden karısını parke taşı ile öldürdü

Bu nasıl öfke! Aracın farını kapatmadı diye dayak yedi

Elazığ'da trafik kazası: 5 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kovancılar- Tunceli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktör otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil ters dönerken kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Arama kurtarma ekibi tarafından otomobilde sıkışan yaralılar kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.