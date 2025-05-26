Elazığ'da Traktör Kazası: Bir Yaya Yaralandı

Elazığ'da seyir halindeki traktörün altında kalan yaya yaralandı.

Olay, Kovancılar ilçesi Çakırkaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki traktörün çarptığı bir kişi traktörün altında kaldı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Kovancılar Belediyesi arama kurtarma ekipleri, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri yaralıyı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ