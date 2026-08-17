Elazığ\'da Transit Bahçeye Düştü

Elazığ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan transitin bahçeye düştü.

Kaza, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç, bir apartmanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Bahçede kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti.

Olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.