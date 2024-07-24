Elazığ'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği 10 gün sonra teşhis edildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği 10 gün sonra teşhis edildi

Elazığ\'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği 10 gün sonra teşhis edildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybeden kişinin kimliği, ailesi tarafından 10 gün sonra teşhis edildi. Olayda hayatını kaybeden 42 yaşındaki Mesut Bayrak'ın cansız bedeni, ailesi tarafından alınarak defnedilmek üzere teslim alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

24.07.2024 10:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği, ailesi tarafından 10 gün sonra teşhis edildi.

Olay, 14 Temmuzda Sivrice ilçesi Sürek köyü gece saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır- Malatya 5323 sefer sayılı trenin makinistleri, bir cismin trenin altında kaldığını fark ederek durumu aynı güzergahta seyir halinde olan diğer trenin makinistlerine bildirdi. Makinistler belirtilen noktaya geldiğinde tren hattı üzerinde insan uzuvları ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane morgunda kalan şahıs, 10 gün sonra ailesi tarafından teşhis edildi. 42 yaşındaki Mesut Bayrak'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Tren Kazası, İnceleme, Sivrice, Elazığ, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği 10 gün sonra teşhis edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var Bakan Yumaklı: Başıboş sokak köpekleri düzenlemesine uymayan belediyelere 2 yıla kadar hapis var
10:24 MİT’ten Irak’a nokta operasyon Terör örgütü PKK’nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü MİT'ten Irak'a nokta operasyon! Terör örgütü PKK'nın sözde Süleymaniye sorumlusu öldürüldü
10:15 TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı
10:10 Yargıtay kararını verdi Türkiye’nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti Yargıtay kararını verdi! Türkiye'nin dev havayolu şirketi Atlasglobal resmen iflas etti
09:15 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor
10:51 18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi RTÜK harekete geçti +18 uyarısıyla yayınlanan Sosis Partisi animasyonuna tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti
10:46 New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti New Hampshire kıyılarında korkunç an: Öfkeli balina, içinde denizciler bulunan tekneyi alabora etti
10:27 Herkes onu konuşuyor Edin Dzeko’dan tarihe geçen hat-trick Herkes onu konuşuyor! Edin Dzeko'dan tarihe geçen hat-trick
10:12 Tarihi transferde geri sayım Fenerbahçe’ye imza atacak olan En-Nesyri’nin İstanbul’a geliş saati belli oldu Tarihi transferde geri sayım! Fenerbahçe'ye imza atacak olan En-Nesyri'nin İstanbul'a geliş saati belli oldu
10:05 Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu Dalgalar arasında yüzen adamı deniz yuttu
09:41 Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram’da paylaştı Rihanna, okul kıyafeti içinde eteğini kaldırıp iç çamaşırını kameraya gösterdiği videoyu Instagram'da paylaştı
09:12 Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı’nın köyüne gitti Çiçeği burnunda gelin Melisa Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın köyüne gitti
08:25 Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde “Ölürüm Türkiyem“ dinletildi Sahilde terör halayı çeken gruba polis minibüsünde "Ölürüm Türkiyem" dinletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2024 11:34:28. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği 10 gün sonra teşhis edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement