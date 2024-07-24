Elazığ\'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği 10 gün sonra teşhis edildi

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Elazığ'da tren kazasında hayatını kaybeden şahsın kimliği, ailesi tarafından 10 gün sonra teşhis edildi.

Olay, 14 Temmuzda Sivrice ilçesi Sürek köyü gece saatlerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır- Malatya 5323 sefer sayılı trenin makinistleri, bir cismin trenin altında kaldığını fark ederek durumu aynı güzergahta seyir halinde olan diğer trenin makinistlerine bildirdi. Makinistler belirtilen noktaya geldiğinde tren hattı üzerinde insan uzuvları ile karşılaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin müdahalesinin ardından ceset, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hastane morgunda kalan şahıs, 10 gün sonra ailesi tarafından teşhis edildi. 42 yaşındaki Mesut Bayrak'ın cansız bedeni, defnedilmek üzere yakınları tarafından alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ