Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 günde 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 günde 7 kişi tutuklandı

Elazığ\'da uyuşturucu operasyonlarında 15 günde 7 kişi tutuklandı
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Elazığ'da son 15 günde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 2 kilogram 920 gram skunk başta olmak üzere çeşitli uyuşturucular ve 30 bin 885 TL ele geçirilirken, 2 kişi adli kontrolle serbest kaldı, 68 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Elazığ'da son 15 günde uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik düzenlenen operasyonlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında son 15 gün içerisinde operasyonlar gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, yüksek miktarda uyuşturucu madde ve adli unsurlar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, 2 kilogram 920 gram skunk, 448,37 gram sentetik kannabinoid, 273 adet sentetik ecza hap, 224,77 gram metamfetamin, 206,21 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 30 bin 885 Türk Lirası temin edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, 68 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Elazığ, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 günde 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında 15 günde 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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