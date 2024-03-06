Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, 5 şüpheli şahsın üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda metamfetamin, esrar ve sentetik ecza maddeleri ile uyuşturucu satışından elde edilen para ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken, 3 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

06.03.2024 11:14
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda toprağa gizlenmiş vaziyette uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, 5 şüpheli şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında toprağa zulalanmış şekilde, 8 parça halinde Metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 60 gram esrar maddesi, 42 adet sentetik ecza maddesi, uyuşturucu satışından elde edilen bir miktar Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonda 5 şahıs gözaltına alınırken 3 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken 1 şüpheli şahıs hakkında adli kontrol kararı verildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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