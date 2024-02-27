Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında, 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

27.02.2024 12:25  Güncelleme: 12:31
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Elazığ'da uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 12 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede 11 şüpheli şahsın ikametlerinde ve uyuşturucu madde satışı için mesken olarak kullandıkları kulübede arama yapıldı. Aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek, bir miktar Metamfetamin maddesi, 7 parça halinde toplam 131 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışı için kullanıldığı tespit edilen kulübenin yıkımı ise Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından yapıldı.

Ayrıca devam eden çalışmalarda, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik yapılan çalışmada, bir şüpheli şahsın üst aramasında; 2 parça halinde toplam 102.8 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlemler başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Elazığ, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 12 Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı - Son Dakika
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