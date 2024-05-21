Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ\'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada, 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 9,83 gram Metamfetamin, 41,77 gram esrar, 65 kök Hint Keneviri, 362 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet fişek ele geçirildi.

21.05.2024 10:28
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmada, yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu çerçevede 15- 20 Mayıs tarihleri arasında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 11 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltın alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından 7 şüpheli şahsa 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken 4 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelilerin üst ve ikametgah aramalarında ise 8 parça halinde 9,83 gram Metamfetamin maddesi, 8 parça halinde 41,77 gram esrar maddesi, 65 kök Hint Keneviri, 362 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 1 adet fişek ele geçirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Elazığ, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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