Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı. Operasyonda 581,83 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

24.08.2024 11:27
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Elazığ'da polis ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu madde kullanan şahıslara ve sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahsıların ikamet ve üst aramalarında 5 parça halinde 581,83 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

4 şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan gerekli adli işlemler yapılırken, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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