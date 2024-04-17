Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahsın Üzerinde Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahsın Üzerinde Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahsın Üzerinde Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi

Elazığ'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 6 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen para ele geçirildi. Operasyonda, metamfetamin, esrar, sentetik ecza, ectasy hap, hassas terazi, uyuşturucu madde kullanım aparatları, kesici aletler ve 5 bin 840 Türk Lirası bulundu. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

17.04.2024 10:29  Güncelleme: 10:31
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Elazığ'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şahsın üzerinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde ticaretinden elde ettikleri değerlendirilen para ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 6 şüpheli şahıstan 5 parça halinde 34,65 gram metamfetamin maddesi, 5 parça halinde 33.36 gram esrar maddesi, 201 adet sentetik ecza, 6 adet ectasy hap, 1 adet hassas terazi, 5 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, 2 adet kesici alet, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 5 bin 840 Türk Lirası ele geçirildi.

Şüpheli şahıslar ve suç unsurları hakkında adli işlem başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahsın Üzerinde Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şahsın Üzerinde Uyuşturucu ve Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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