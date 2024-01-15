 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şahıslara yönelik harekete geçti. Operasyon sonucunda Elazığ'da 5, Ağrı'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı
15.01.2024 - 14:55,
Abone Ol

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovancılar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ortak operasyon düzenlendi. Uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi elde edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda Elazığ'da 5, Ağrı'da ise 2 şüpheli gözaltına alındı. Daha sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Jandarma, Elazığ, Uyuşturucu, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


15:04
Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü Şehitler üzerinden hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, bir de manidar not düştü
14:37
Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30
Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25
Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:07
3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
14:06
Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
13:58
Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55
Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım' Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'

Son Dakika
14:37 Düğün salonunda öldürdüğü genç kızı daha önce de tehdit etmiş: İkimize de mezar olacak
14:30 Hava Kuvvetleri Subayı Amerika'nın Güzellik Kraliçesi Seçildi
14:25 Irak ve Suriye'ye düzenlenen hava harekatlarında 78 hedef imha edildi, 77 terörist öldürüldü
14:06 Müge Anlı'nın şehitlerimizi yad ederken kullandığı ifade tepki çekti
14:07 3 çocuğunun annesini 17 bıçak darbesiyle öldürdü
13:58 Babasını keserle öldüren oğul gözaltına alındı
13:55 Antalyasporlu Futbolcu Jehezkel: 'Gazze'deki İsrailli Rehineler İçin Bir Jest Yaptım'
13:50 Seçil Erzan, mahkeme salonunda "Gerçek mağdur" diyerek Emre Belözoğlu'nu işaret etti
13:31 Gözaltına alınıp serbest bırakılan Antalyaspor'un İsrailli futbolcusu Jehezkel sınır dışı edildi
13:31 Cem Yılmaz'ın 4 bin TL'lik bilet fiyatını az bulan Tuğba Ekinci: En az 10 bin TL olmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2024 15:27:12. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement