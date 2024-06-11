Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede komşu illerden Elazığ' gelen 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, arka koltuk altına zulalanmış vaziyette, 2 parça halinde toplam 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca devam eden çalışmalarda, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında, bir miktar satışa hazır Metamfetamin ve esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'üne 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken 3 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ