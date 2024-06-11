Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı

Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini engellemek amacıyla Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Operasyonlar sonucunda, bir araçta yapılan aramada 2 kilo 600 gram esrar ele geçirildi ve bir şüpheli şahsın ikametinde metamfetamin ve esrar maddesi ile hassas terazi bulundu. Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem görürken 3 şüpheli ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

11.06.2024 10:12
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Elazığ'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve sevkiyatının engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede komşu illerden Elazığ' gelen 2 şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, arka koltuk altına zulalanmış vaziyette, 2 parça halinde toplam 2 kilo 600 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ayrıca devam eden çalışmalarda, 4 şüpheli şahsa uyuşturucu madde temin ettiği tespit edilen 1 şüpheli şahsın yapılan ikamet aramasında, bir miktar satışa hazır Metamfetamin ve esrar maddesi ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'üne 'Uyuşturucu Madde Kullanmak' suçundan adli işlem yapılırken 3 şüpheli şahıs ise 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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