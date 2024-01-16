Elazığ\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı, 21 Kişiye İşlem Yapıldı

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda, 7 şüpheli yakalanırken uyuşturucu madde kullanan 21 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Palu ilçesinde 30 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken uyuşturucu madde kullanıcısı 21 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonda, 742 gram toz esrar, 61 gram skunk, 5 fişek kubar esrar, 4 fişek metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 4 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, ve muhtelif uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ELAZIĞ