Elazığ\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Elazığ'da otluk alanda çıkan yangın, ekipler tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Sanayi Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otluk alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - ELAZIĞ