Elazığ\'da Yaralanma

Elazığ'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, merkez Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan şahıs, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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