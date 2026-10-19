Elazığ\'da yasadışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı

Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yasadışı bahis operasyonunda, 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı idaresinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yasadışı bahis operasyonu gerçekleştirildi. Ekipler tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yasadışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere üçüncü şahıslardan belirli bir ücret karşılığında "SET" olarak tabir edilen banka hesapları temin eden, Elazığ'da 9, İstanbul'da 1 ve Adana'da 1 olmak üzere toplamda 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Tespit edilen şüphelere yönelik yapılan operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilere yönelik yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 18 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet sentetik ecza maddesi, 11 adet cep telefonu ve 10 adet SIM kart, 1 adet USB bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğünde ifadelerinin devam ettiği öğrenildi.