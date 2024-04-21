Elazığ\'da yaşlı kadın konteynerde ölü bulundu

Elazığ'da kendisinden haber alınmayan yaşlı kadın, yaşadığı konteynerde ölü bulundu.
Olay, Aşağı Demirtaş mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteynerde tek yaşayan 68 yaşındaki Birgül Kılıç'tan haber alamayan komşuları telefonla aradı. Telefonun sesinin içeriden gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler konteynere girdi. İçeri giren sağlık ekipleri, incelemesinde Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. - ELAZIĞ
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