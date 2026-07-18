Elazığ\'da yayaya çarpan otomobil: Ağır yaralı

Elazığ'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, İzzetpaşa Mahallesi Şehit İlhanlar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaya, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ