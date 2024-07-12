Elazığ\'da Yılın İlk 6 Aylık Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1015 Yaralı

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Elazığ'da yılın ilk 6 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen bin 459 kazada 7 kişi hayatını kaybederken bin 15 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da son 6 ayda bin 459 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, bin 15 kişi de yaralandı. Kazaların 626'sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 833'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Ocak ayında maddi hasarlı 148, ölümlü ve yaralanmalı 89, yaralı sayısı ise 153 ölü sayısı 1 kişi olurken, şubat ayında maddi hasarlı 133, ölümlü ve yaralanmalı 90, ölü sayısı 1 yaralı sayısı ise 139 kişi oldu. Mart ayında maddi hasarlı 134, ölümlü ve yaralanmalı 84, ölü sayısı 2 yaralı sayısı ise 96 kişi olarak kaydedilirken Nisan ayında maddi hasarlı 142, yaralanmalı 99, yaralı sayısının ise 155 kişi olduğu açıklandı. Mayıs ayında maddi hasarlı 137, ölümlü ve yaralanmalı 117, ölü sayısı 1 olurken, yaralı sayısı ise 181 oldu. Haziran ayında maddi hasarlı 135, ölümlü ve yaralanmalı 150, ölü sayısı 2 olurken yaralı 261 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ