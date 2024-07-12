Elazığ'da Yılın İlk 6 Aylık Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1015 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elazığ'da Yılın İlk 6 Aylık Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1015 Yaralı

Elazığ\'da Yılın İlk 6 Aylık Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1015 Yaralı

Elazığ'da yılın ilk 6 ayında meydana gelen bin 459 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybederken bin 15 kişi de yaralandı. Kazaların çoğunluğu sürücü hatalarından kaynaklanmaktadır.

12.07.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'da yılın ilk 6 aylık trafik kaza bilançosu açıklandı. Bu süre içinde meydana gelen bin 459 kazada 7 kişi hayatını kaybederken bin 15 kişi de yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Elazığ'da son 6 ayda bin 459 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 7 kişi hayatını kaybederken, bin 15 kişi de yaralandı. Kazaların 626'sı ölümlü ve yaralanmalı olurken, 833'ünün ise maddi hasarlı olduğu açıklandı. Ocak ayında maddi hasarlı 148, ölümlü ve yaralanmalı 89, yaralı sayısı ise 153 ölü sayısı 1 kişi olurken, şubat ayında maddi hasarlı 133, ölümlü ve yaralanmalı 90, ölü sayısı 1 yaralı sayısı ise 139 kişi oldu. Mart ayında maddi hasarlı 134, ölümlü ve yaralanmalı 84, ölü sayısı 2 yaralı sayısı ise 96 kişi olarak kaydedilirken Nisan ayında maddi hasarlı 142, yaralanmalı 99, yaralı sayısının ise 155 kişi olduğu açıklandı. Mayıs ayında maddi hasarlı 137, ölümlü ve yaralanmalı 117, ölü sayısı 1 olurken, yaralı sayısı ise 181 oldu. Haziran ayında maddi hasarlı 135, ölümlü ve yaralanmalı 150, ölü sayısı 2 olurken yaralı 261 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

"Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek." - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

trafik, Elazığ, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Yılın İlk 6 Aylık Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1015 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:15 800’den fazla istasyonu vardı Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı 800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
11:04 Süper Kupa’nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş’ın istediğini seçmişler Süper Kupa'nın oynanacağı stadı duyan Okan Buruk ateş püskürdü: Beşiktaş'ın istediğini seçmişler
10:41 Hindistan’da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü Hindistan'da bir anne, kocasının reddettiği ikiz bebeklerini boğazlarını keserek öldürdü
10:37 Soylu’dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 12:16:05. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da Yılın İlk 6 Aylık Trafik Kazaları: 7 Ölü, 1015 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement