Elazığ'da yolda yürüyen vatandaş, saniyelerle ölümden döndü - Son Dakika
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Elazığ'da yolda yürüyen vatandaş, saniyelerle ölümden döndü

- Elazığ'da yolda yürüyen vatandaş, saniyelerle ölümden döndü Yolda yürüyen vatandaşın başına beton parçaları düştü Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

29.02.2024 14:25
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- Elazığ'da yolda yürüyen vatandaş, saniyelerle ölümden döndü

Yolda yürüyen vatandaşın başına beton parçaları düştü

ELAZIĞ - Elazığ'da kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine binadan kopan beton parçaları düştü.

Olay, merkeze bağlı Şehit İlhanlar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırımda yürüyen bir vatandaşın üzerine, 7 katlı bir binanın son katında bulunan balkondaki taş parçalar düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar panikle etrafa kaçışırken, bir vatandaş taşın isabet etmesi nedeni ile boyun kısmından yaralandı. Olayın ardından esnafın ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralıya yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı bölgede inceleme başlattı.

Elazığ\'da yolda yürüyen vatandaş, saniyelerle ölümden döndü
Kaynak: İHA

Elazığ, Kaza, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da yolda yürüyen vatandaş, saniyelerle ölümden döndü - Son Dakika

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