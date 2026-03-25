Elazığ\'da Yumruklu Kavga: 1 Yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan yumruklu kavgada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların birbirine saldırmasıyla yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ELAZIĞ