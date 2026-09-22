Elazığ'da yurt çevresi denetiminde 506 kişi kontrol edildi, 106 bin 710 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Elazığ'da yurt çevresi denetiminde 506 kişi kontrol edildi, 106 bin 710 TL ceza kesildi

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Elazığ\'da yurt çevresi denetiminde 506 kişi kontrol edildi, 106 bin 710 TL ceza kesildi
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Elazığ'da üniversitenin ilk gününde 81 ilde başlatılan uygulama kapsamında kampüs ve yurt çevresi denetlendi; 506 kişi ile 221 araç kontrol edildi, 106 bin 710 TL ceza kesildi. Emniyet Müdürü Aydın Karan, yetersiz aydınlatma için Gençlik ve Spor İl Müdürü'nden düzeltme talep etti.

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan güvenlik uygulamaları kapsamında, Elazığ'da üniversitenin ilk gününde yurtlar ve kampüs çevresi denetlendi. Denetimlere katılan İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, tespit ettiği aydınlatma yetersizliğinin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren ile telefonda görüştü.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle Türkiye genelindeki üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtlarının çevresinde eş zamanlı asayiş denetimleri başlatıldı. Yeni akademik yılın ilk gününde Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fırat Üniversitesi kampüsü ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarının çevresindeki kontrol noktalarında uygulama gerçekleştirdi.

Üniversitelerin açıldığı ilk gün düzenlenen uygulamaya Elazığ İl Emniyet Müdürü Aydın Karan da katıldı. Sahadaki güvenlik noktalarını tek tek gezen Karan, personelden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Denetim esnasında dışarıda bulunan öğrencilerle de bir araya gelen ve sohbet eden İl Emniyet Müdürü Karan, aynı zamanda taleplerini dinledi. Yurt binalarının çevresi ve yürüyüş yollarında yapılan incelemeler sırasında Karan, bazı alanların yetersiz ışıklandırma nedeniyle karanlık kaldığını tespit etti. Karan, söz konusu eksikliğin giderilmesi amacıyla Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren'i aradı. Bölgedeki aydınlatma yetersizliğini aktaran Karan, durumun düzeltilmesini talep etti.

"506 şahıs sorgulandı, 106 bin TL ceza kesildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Üniversite ve Öğrenci Yurdu Çevreleri Uygulaması", Elazığ merkezinde yoğunlaştırılmış bir katılımla yapıldı. Üniversite ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara yönelik gerçekleştirilen uygulamada, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün mamulleri satışı yapılan yerler, kahvehaneler, internet ve elektronik oyun salonları gibi umuma açık alanlar tek tek kontrol edildi. 8 nokta ve 16 ayrı öğrenci yurdunun çevresinde yürütülen bu operasyonda 20 ekip ve 72 personel görev aldı. Yapılan kapsamlı uygulama sonucunda 506 şahıs ile 221 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde kurallara uymadığı tespit edilen 8 araç sürücüsüne toplam 99 bin 300 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca, yapılan aramalarda üstlerinde taşınması yasaklı kesici alet bulunduran 2 şahsa Kabahatler Kanunu gereğince toplam 7 bin 410 TL idari para cezası kesildi. Uygulama kapsamında kesilen toplam ceza miktarı 106 bin 710 TL oldu.

Eş zamanlı denetimler kapsamında asayiş, narkotik ve trafik birimleri tarafından şüpheli şahıslara yönelik GBT sorgulamaları ve araç kontrolleri yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda, üniversite ve yurt çevrelerindeki umuma açık mekanların denetimi ile önleyici güvenlik faaliyetlerinin eğitim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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