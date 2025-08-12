Elazığ\'da Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.Y. idaresindeki 46 FU 982 plakalı otomobil, V.A. idaresindeki 23 EZ 034 plakalı otomobile ardından da park halindeki 33 DAU 23 plakalı otomobile çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ