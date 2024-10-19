Elazığ'da Zincirleme Kaza: Bir Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Zincirleme Kaza: Bir Yaya Ağır Yaralandı

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Elazığ'da 4 araç karıştığı kazada savrulan araç, 24 yaşındaki bir yayaya çarparak ağır yaraladı.

19.10.2024 23:17
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Elazığ'da 4 araçlı zincirleme kaza: Savrulan aracın çarptığı yaya ağır yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında savrulan bir aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Atatürk Bulvarı Stadyum Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlardan biri, trafik ışıklarının altında bekleyen 24 yaşındaki yaya E.B.'ye çarptı. Diğer otomobil ise ışıklarda bekleyen iki araca çarparak durabildi. Kazada E.B., ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. E.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Zincirleme Kaza: Bir Yaya Ağır Yaralandı - Son Dakika

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