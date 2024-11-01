Elazığ'da Zincirleme Kaza: Yufka Dükkanına Girdi - Son Dakika
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Elazığ'da Zincirleme Kaza: Yufka Dükkanına Girdi

Elazığ\'da Zincirleme Kaza: Yufka Dükkanına Girdi

Elazığ'da zincirleme trafik kazası sonucu bir otomobil yufka dükkanına girdi, kimse yaralanmadı.

01.11.2024 11:43
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Elazığ'da sabah saatlerinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası sonucu bir otomobil, hızını alamayarak yufka dükkanına girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kazayı gören görgü tanıkları ise "Milimetrik olmuş" diyerek şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kaza, sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Pertek Caddesi üzerinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 23 AEL 473 plakalı otomobil, 23 T 0637 plakalı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, ardından 23 ADV 651 plakalı başka bir araca çarpıp yufka dükkanına daldı. O sırada dükkan içinde çalışanlar şans eseri yara almadan kurtuldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yufkacıda çalışan kadını kaza sonrası korku ve tansiyonun yükselmesi nedeni ambulans ile hastane götürdü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Yufka açan kadınlar ve bizler çok korktuk"

Görgü tanıklarından Onur Akyar, "Yan yoldan çıkan araç, hatalıydı çünkü burada dur tabelası var. Aşağıdan gelen araç ise panik yaptı frene bile basmadı, önce yukarıdan gelen araca çarptı ve ondan sonra da dükkanın içerisine girdi. Biz de oraya koştuk, Allah'tan içeride çalışanlara bir şey olmadı. Çünkü yerde yufka açan kadınlar ve bizler çok korktuk" dedi.

"Çalışanlara zarar vermeden milimetrik girdi"

Başka bir görgü tanığı Fahrettin Karacaoğlu ise "Olay, saat 10.00 gibi meydana geldi. Aşağıdan gelen araç, Mehmet Güçlü Caddesi üzerinden çıkan araç ile çarpıştı. Fren yapmadı, panik yaptı ve yukarıdan gelen araca vurdu. Sol çamurluğa vuran ve hakimiyeti sağlayamayan aracın sürücüsü direkt yufkacı dükkanına girdi. Yani, çalışanlara herhangi bir zarar vermeden milimetrik girdi" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da Zincirleme Kaza: Yufka Dükkanına Girdi - Son Dakika

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