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Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve cipin karıştığı kazada, 1'i yaya olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Kazayı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı
17.01.2024 - 13:12,
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Elazığ'da 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABR 935 plakalı otomobil sürücüsü, yola atlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 23 AED 521 plakalı hafif ticari otomobile ve 23 AEE 529 plakalı cipe çarptı. Kazayı fark etmeyen 23 DB 758 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kazada biri yaya olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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