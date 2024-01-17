Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABR 935 plakalı otomobil sürücüsü, yola atlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 23 AED 521 plakalı hafif ticari otomobile ve 23 AEE 529 plakalı cipe çarptı. Kazayı fark etmeyen 23 DB 758 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kazada biri yaya olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.