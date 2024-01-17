 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Elazığ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2 kişi yaralandı. Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Bir otomobil sürücüsü, yola atlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu diğer araçlara çarptı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ\'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
17.01.2024 - 22:20,  Güncelleme: 22:26
Abone Ol

Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve cipin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 1'i yaya olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi Hazardağlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ABR 935 plakalı otomobil sürücüsü, yola atlayan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 23 AED 521 plakalı hafif ticari otomobile ve 23 AEE 529 plakalı cipe çarptı. Kazayı fark etmeyen 23 DB 758 plakalı otomobil de kazaya karışan araçlara çarparak durabildi. Kazada biri yaya olmak üzere toplamda 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Malatya, Elazığ, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika


22:07
Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44
Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17
Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:03
Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:02
Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02
Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:01
Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi

Son Dakika
22:07 Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 24Erzincanspor'a elendi
21:44 Tadic ve Dzeko ayakta alkışladı! Lincoln Henrique'den inanılmaz gol
21:17 Öve öve bitiremedi! Talisca'dan yıllar sonra gelen Beşiktaş itirafı
21:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terörle mücadelede verdiği kararlılık mesajı dünya basınında
20:02 Ziraat Türkiye Kupası'nda nefes kesen maç! Samsunspor Alanyaspor'u uzatmalarda yıktı
20:02 Akkuyu NGS'de hayatını kaybeden 2 işçiden birinin ölüm nedeni belli oldu
20:03 Tayland'da havai fişek fabrikasındaki patlamada can kaybı 23'e yükseldi
20:01 Moody's 17 Türk bankasının kredi notu görünümlerini durağandan pozitife çevirdi
19:34 Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun uzay yolculuğu ertelendi
19:25 TSK'nın Aden Körfezi, Somali karasuları ve Arap Denizi'ndeki görev süresi 1 yıl uzatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 22:36:00. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement