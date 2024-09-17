Elazığ\'daki Çalıntı Eşyalar Adıyaman\'da Bulundu

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Elazığ'da geçtiğimiz gün bir araçta bulunan ve içinde altın, gümüş, laptop bulunan çantayı çalan zanlılar, Adıyaman'da yakalandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Suç Araştırma Timlerince, jandarma sorumluluk bölgesinde 15 Eylül 2024'te M.S.E. isimli şahsa ait park halindeki aracının içerisinden 104 gram altın kolye, bileklik, 18 bin 500 Türk Lirası değerinde gümüş ve ziynet altın, 41 bin 500 Türk Lirası değerinde laptop ve 3 bin Türk Lirası değerinde eşya bulunan bayan el çantasının çalındığı ihbarı alındı.

İcra edilen çalışmalar neticesinde şüphelilerin Adıyaman'a hareket ettikleri tespit edildi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yapılan koordineli çalışma sonucunda K.K., T.A., Ş.A. ve M.K. isimli 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mağdur vatandaşa ait çalınan eşyaların kendisine teslim edileceği öğrenildi. - ELAZIĞ