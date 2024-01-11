Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, okul önü denetimlerine devam ediyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Harput Anadolu Lisesi, Şehit Oktay Bulun Anadolu Lisesi, Elazığ Anadolu Lisesi ve Necip Güngör Kısaparmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı. Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ