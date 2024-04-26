Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimleri Yapıyor - Son Dakika
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimleri Yapıyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimleri Yapıyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü, çocukların güvenli bir eğitim ortamında olmalarını sağlamak için okul önü ve çevrelerinde denetimler yapıyor. Şüpheli şahıslar, araçlar ve iş yerleri kontrol ediliyor.

26.04.2024 11:42
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Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan okul önü denetimleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından çocukların, eğitimlerini güvenli bir şekilde sürdürebilmeleri, her türlü zararlı faktörlerden uzak tutulması amacıyla okul önü ve çevrelerinde okulla ilişkisi bulunmayan şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. İl merkezinde 8 ekip ve 18 personel ile Çatalçeşme Borsa İstanbul Ortaokulu, Şehit Fevzi Katar İmam Hatip Ortaokulu ve Sezai Karakoç Anadolu Lisesi önü ve çevresinde, şüpheli şahıslar, araçlar, servis araçları ve iş yerlerinde uygulama ve denetim yapıldı.

Denetimlerin devam edeceği kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü Okul Önü Denetimleri Yapıyor - Son Dakika

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