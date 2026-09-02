Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde eş zamanlı şok denetim: Başkomiser Doğan koordinesinde araç ve kimlik kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde eş zamanlı şok denetim: Başkomiser Doğan koordinesinde araç ve kimlik kontrolleri yapıldı

Elazığ\'ın Alacakaya ilçesinde eş zamanlı şok denetim: Başkomiser Doğan koordinesinde araç ve kimlik kontrolleri yapıldı
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Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde emniyet ekipleri, huzur ve güven ortamının sürdürülmesi ile suçların önlenmesi amacıyla şok denetim gerçekleştirdi. Alacakaya İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Deniz Doğan'ın koordinesinde farklı mahallelerde eş zamanlı yapılan uygulamada, şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı ve araçlar asayiş ile trafik yönünden incelendi. Devriyelerin artırılmasıyla muhtemel suçların önlenmesi hedeflenirken, denetimlerin gece gündüz sürdürüleceği bildirildi.

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde emniyet ekipleri, huzur ve güven ortamının devamlılığını sağlamak ile suçların önlenmesine yönelik şok denetim gerçekleştirdi.

Alacakaya İlçe Emniyet Amir Vekili Başkomiser Deniz Doğan'ın koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki farklı mahallelerde eş zamanlı denetimler yapıldı. Ekipler tarafından durdurulan şüpheli şahısların kimlik kontrolleri gerçekleştirilirken, denetime tabi tutulan araçlar da asayiş ve trafik yönünden incelendi. İlçede sahadaki devriye ve görünürlüğün artırılmasıyla muhtemel suçların önüne geçilmesinin hedeflendiği belirtildi. Alacakaya İlçe Emniyet Amirliği yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ortamının devamlılığını sağlamak amacıyla denetimlerin gece gündüz kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

Deniz Doğan, Alacakaya, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Asayiş, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde eş zamanlı şok denetim: Başkomiser Doğan koordinesinde araç ve kimlik kontrolleri yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde eş zamanlı şok denetim: Başkomiser Doğan koordinesinde araç ve kimlik kontrolleri yapıldı - Son Dakika
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