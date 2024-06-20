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Elazığ'ın Baskil ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Onlarca ağacın alevlere teslim olduğu yangın kontrol altına alındı.

Baskil ilçesi Çiğdemlik köyünde bulunan otluk alanda trafo hatlarındaki kıvılcım nedeni ile yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda büyüdü. Vatandaşlar yangını kendi imkanları ile söndüremeyince durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen belediye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahelesi ile güçlükle söndürülen yangında onlarca ağaç ve yüzlerce dönüm alan kül oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ