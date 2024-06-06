Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 6 yaralı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, dün Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Çekembağları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 23 LF 299 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Palu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Hakan Bakır, sevk edildiği Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ