Elazığ Kovancılar\'daki anız yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü

Elazığ Kovancılar'daki anız yangını itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ'ın Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Kovancılar ilçesine bağlı Çakırkaş köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını meydana geldi. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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