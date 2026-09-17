Elazığ Sanayi Sitesi'nde otomobil yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elazığ Sanayi Sitesi'nde otomobil yangını kısa sürede söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Sanayi Sitesi\'nde otomobil yangını kısa sürede söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Sanayi Sitesi'nde bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar oluştu.

Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu gören sanayi esnafı, müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüvenlikİtfaiyeElazığOlaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Borsa İstanbul’un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma Borsa İstanbul'un eski başkanı İbrahim Mustafa Turhan hakkında soruşturma
Trafikte akılalmaz görüntü Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti Trafikte akılalmaz görüntü! Seyir halindeki otomobilin motorunu tamir etti
Mekke’ye saldırı girişimi 4 ülkeden Suudi Arabistan’la dayanışma mesajı Mekke'ye saldırı girişimi! 4 ülkeden Suudi Arabistan'la dayanışma mesajı
Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli Müstehcen içerikli paylaşım yapan 419 sosyal medya hesabına erişim engeli
İstanbul’da inşaat kazası İşçinin boynuna demir saplandı İstanbul'da inşaat kazası! İşçinin boynuna demir saplandı
Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı Elazığ’da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
16:39
Fener’i batıran 5’li 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
Fener'i batıran 5'li! 55 milyon euro harcandı, 3,6 milyon euro geldi
16:24
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada Sohbet hayli koyu
Aziz Yıldırım ve Dursun Özbek yıllar sonra bir arada! Sohbet hayli koyu
16:22
TEM’de tır yangını Edirne yönü trafiğe kapatıldı
TEM'de tır yangını! Edirne yönü trafiğe kapatıldı
16:08
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
Bir ilimiz bu sapıklığı konuşuyor! Gelinine yaptıkları sonrası hapsi boyladı
15:48
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
BDDK’dan bankaların hisse geri alımlarına sermaye kolaylığı
14:54
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı Bakanlıktan açıklama
Galatasaray hakkında hukuki süreç başlatıldı! Bakanlıktan açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 16:56:20. #.0.2#
SON DAKİKA: Elazığ Sanayi Sitesi'nde otomobil yangını kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement