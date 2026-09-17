Elazığ Sanayi Sitesi\'nde otomobil yangını kısa sürede söndürüldü

Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı sararken, durumu gören sanayi esnafı, müdahale etmeye çalıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.