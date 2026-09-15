Elazığ’da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı.

PİKAP İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Kaza, Baskil ilçesine bağlı Bilaluşağı köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçilerini taşıyan pikap ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi ağır yaralandı.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri ise incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.