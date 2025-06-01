Elbistan\'da İnşaat İşçisi Düşerek Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde inşaatın 7'nci katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede yapımı devam eden inşaat alanındaki binanın 7'nci katında çalışan Feridun Karaoğlan (26) dengesini kaybedip aşağı düştü. Talihsiz işçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan işçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ