Oyuncu Elçin Sangu: "Ahbap Derneğine 100 bin lira bağış yaptım" - Son Dakika
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Oyuncu Elçin Sangu: "Ahbap Derneğine 100 bin lira bağış yaptım"

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbaplar Suç Örgütü soruşturmasında oyuncu Elçin Sangu, deprem sonrası Ahbap Derneği'ne giderek 100 bin lira bağış yaptığını ve iyi niyetinin kullanıldığı için üzgün olduğunu söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında ifadesi alınan oyuncu Elçin Sangu, "6 Şubat depremlerinin ardından Ahbap Derneği merkezine giderek yardım faaliyetlerine katıldım ve derneğin hesabına 100 bin lira bağış yaptım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında oyuncu Elçin Sangu, ifade verdi. Savcılıktaki ifadesi ortaya çıkan oyuncu Sangu, üzgün olduğunu belirterek, Haluk Levent'i sanatçı kimliğiyle tanıdığını kaydetti.

Depremden etkilenen arkadaşlarının bulunduğunu belirten Sangu, "Ben Haluk Levent'i sanatçı kimliği ile tanıyordum. 6 Şubat depremlerinden sonra deprem faaliyetlerinde yer almak istediğim için kendisinin yönetiminde yer aldığı Ahbap derneğine gittim. O dönem Ahbap derneği ve BABALA TV yoğun şekilde yardım faaliyetlerinde yer alıyordu. Ben de Büyükşehir Belediyesi'ne yakın bir adreste bulunmaları sebebiyle AHBAP derneğinin merkezine gittim. Burada Haluk Levent ile ilk defa yüz yüze tanıştım" ifadelerini kullandı.

"100 bin lira bağışta bulundum"

Bağış yaptığı dönemde Ahbap Derneği'nin kamu kurumlarıyla işbirliği içerisinde hareket etmesinin kendisinde güven oluşturduğunu ifade eden Sangu, "Derneğin merkezinde yardım faaliyetlerine ilişkin birçok masa şeklinde ayrılmış birimler vardı. Bende o dönem işbirliği yaptığım markaları arayıp, ürün olarak ihtiyaç malzemesi verip veremeyeceklerini sordum. Şahsen kendimle Ahbap derneğinin IBAN hesabına 100 bin TL bağışta bulundum. O dönem bu IBAN bilgisi valilik tarafından onaylı olduğu ve Ahbap derneğinin de birçok kamu kurumuyla işbirliği içerisinde hareket etmesi sebebiyle bizde oluşan güven sonucu bu hesaba para yatırdım" şeklinde konuştu.

"İyi niyetimizin kullanılmasından dolayı üzgünüm"

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Sangu, "Geldiğimiz noktada yaptığımız yardımların Haluk Levent tarafından bu şekilde kullanılması sebebiyle iyi niyetimizi kullandığı için üzgünüm. Burada Haluk Levent'in veya başka birinin bizi yönlendirmesi veya telkini söz konusu değildi. O dönem bağımsız denetim firmaları tarafından denetleme yapılması bende güven oluşturdu. Ayrıca denetim sonunda düzenlenen raporları gördüm. Aynı dönemde birçok yetkilinin Haluk Levent ile fotoğraf çektirmesi ve bununla kamuoyu ile paylaşılması yine insanlarda şüphe uyandırmanın önüne geçti" diye konuştu.

"İnsanların yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı üzgünüm"

Sangu, "Yardım faaliyetlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yapılması halinde sonraki süreçte başkalarının insanların iyi niyetini kötüye kullanmasının önüne geçileceğini düşünüyorum. Son olarak söylemek istediğim şey bütün bu yaşananlar sonucunda insanların artık yardım etme duygusunu kaybedecek olmalarından dolayı çok üzgünüm" dedi.

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Elçin Sangu, Politika, 3. Sayfa, Magazin, Deprem, Ahbap, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oyuncu Elçin Sangu: 'Ahbap Derneğine 100 bin lira bağış yaptım' - Son Dakika

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