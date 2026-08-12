Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti

Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kuyuda temizlik yaparken elektrik akımına kapılan 27 yaşındaki Metehan Temel yaşamını yitirdi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde tarımsal sulamada kullanılan kuyunun temizleme çalışması sırasında elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Olay, Eskil ilçesine bağlı Köşk Yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarımsal sulamada kullanılan kuyuda temizleme çalışması yapan 27 yaşındaki Metehan Temel, çalışma sırasında elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Temel, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sultanhanı İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Temel, hastanede doktorların yaptığı müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Eskil, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elektrik Akımına Kapılan Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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