Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler - Son Dakika
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Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

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Aksaray'da elektrik akımına kapılıp, ağır yaralanan inşaat işçisi 55 yaşındaki Necati Yıldırır, ambulansa alındığı sırada, mesai arkadaşına ''Akif, çocuklarım sana emanet'' dedi.

01.02.2025 16:05
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Aksaray Kurtuluş Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir inşaatta meydana gelen olayda Necati Yıldırır, kalıpçı olarak çalıştığı inşaatta kablonun üzerine basması sonucu elektrik akımına kapıldı.

"AKİF, ÇOCUKLARIM SANA EMANET"

Durumu fark eden mesai arkadaşları, sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansa alındığı sırada Yıldırır, mesai arkadaşına "Ayağım çok kötü. Sol kolumda ve ayağımda çok ağrım var. Akif, çocuklarım sana emanet" dedi.

Elektrik akımına kapılan işçiler yürek burkan sözler

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Yıldırır'ı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Necati Yıldırır'ın durumu ciddiyetini koruyor.

Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kadir yılmaz:
    Rabbim şifasını versin geçmiş olsun.. 140 2 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    Rabbım Şafi ismiyle şifalar versin inşallah Rabbım çocuklarına bağışlasın seni kardeşim 98 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Allah şifalar versin çocuklarına bağışlasın inşallah 86 0 Yanıtla
  • Ömer Kocaman:
    Rabbim şifa versin 79 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    Allah yardımcısı olsun.inşallah kurtulur ve sağlığına kavuşur.dikkat ve düzenli çalışmak çok önemli. 49 0 Yanıtla
  • Kadir Yılmaz:
    rabbim kimseyi çoluk çocuğuyla imtihan etmesin rabbim şifa versin inşallah 22 1 Yanıtla
  • 541154:
    eyyyy patronlar emekciler bunlar işde halen 3-5 kurus fazla kazanacaz diye boyle insanların haklarını vermıyorsunuz 21 1 Yanıtla
  • Türk:
    Allah şifa versin çocuklarına bağışlasın 11 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    geçmiş olsun hiçbir zaman tedbirsiz çalışmayın malesef ustalar çok umursamaz bana birşey olmaz edasında .ama ne oluyorsa bana birşey olmaz diyenlere oluyor , tedbir hayat kurtarır gerekiyorsa bekle çalışma işi durduracaksin giden geri gelmiyor .Allah şifa versin 9 0 Yanıtla
  • Ergün Karataş:
    Allah seni çocuklarına bağışlasın 3 0 Yanıtla
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