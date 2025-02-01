Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler

Alper Elma:

geçmiş olsun hiçbir zaman tedbirsiz çalışmayın malesef ustalar çok umursamaz bana birşey olmaz edasında .ama ne oluyorsa bana birşey olmaz diyenlere oluyor , tedbir hayat kurtarır gerekiyorsa bekle çalışma işi durduracaksin giden geri gelmiyor .Allah şifa versin