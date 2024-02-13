Elektrik hatlarındaki patlamalar korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Elektrik hatlarındaki patlamalar korkuttu

Elektrik hatlarındaki patlamalar korkuttu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağışın etkisiyle elektrik direklerinde ardı ardına patlamalar yaşandı. Patlamaları duyan mahalle sakinleri korkuyla balkona çıkarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Elektrikler kesildikten sonra AYDEM tarafından yapılan çalışmanın ardından kesinti olan bölgelere yeniden elektrik verildi.

13.02.2024 22:50  Güncelleme: 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sesi duyan balkona çıktı

Elektrik hatlarındaki patlamalar korkuttu

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde elektrik direklerindeki patlamalar korkuturken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Marmaris'te sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor. Dün gece saatlerinde devam eden sağanak yağışın etkisi ile Armutalan Mahallesi'ndeki elektrik dağıtım hatlarında ardı ardına patlama yaşandı. Sesleri duyan mahalle sakinleri korku ile balkona çıkarken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Yaşanan patlamaların ardından mahallede elektrikler kesilirken, AYDEM tarafından yapılan çalışmanın ardından kesinti olan bölgelere yeniden elektrik verildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Marmaris, Muğla, Hava Durumu, 3.Sayfa, Teknoloji, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Elektrik hatlarındaki patlamalar korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 23:10:04. #1.13#
SON DAKİKA: Elektrik hatlarındaki patlamalar korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement